Sardegna, sono 24 le aree coinvolte nella rete portuale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con l’arrivo della stagione calda e in vista del prossimo boom di turisti, in Sardegna sono 24 le strutture portuali ad essere interessate dal Piano regionale della rete di Portualità turistica, distribuite nel tratto di costa che va da Santa Teresa di Gallura a Olbia. “Elevare in Sardegna funzionalità dei porti” Andato in scena oggi, ad Arzachena, un nuovo incontro tra l’assessore ai lavori pubblici, Aldo Salaris, e i rappresentanti delle località di maggior prestigio che risultano coinvolte: tra queste La Maddalena, Palau, Cannigione, Porto Cervo, Portisco e Porto Rotondo. “Siamo all’interno di un’area a forte vocazione turistica, meta tra le più ambite per i visitatori italiani e stranieri e traino dell’economia sarda”, ha spiegato Aldo Salaris, che ha poi continuato, “Questa ampia partecipazione ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con l’arrivo della stagione calda e in vista del prossimo boom di turisti, in24 le strutture portuali ad essere interessate dal Piano regionale delladi Portualità turistica, distribuite nel tratto di costa che va da Santa Teresa di Gallura a Olbia. “Elevare infunzionalità dei porti” Andato in scena oggi, ad Arzachena, un nuovo incontro tra l’assessore ai lavori pubblici, Aldo Salaris, e i rappresentanti delle località di maggior prestigio che risultano: tra queste La Maddalena, Palau, Cannigione, Porto Cervo, Portisco e Porto Rotondo. “Siamo all’interno di un’area a forte vocazione turistica, meta tra le più ambite per i visitatori italiani e stranieri e traino dell’economia sarda”, ha spiegato Aldo Salaris, che ha poi continuato, “Questa ampia partecipazione ...

