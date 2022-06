Sardegna, è una delle spiagge più belle ma affollate. Come entrare a Punta Molentis (Di mercoledì 1 giugno 2022) Punta Molentis è senza dubbio una delle perle della costa Sud Sardegna. I suoi colori, i suoi panorami sono così meravigliosi da renderla una cartolina naturale. Ma proprio la sua estrema bellezza, la rende una delle spiagge più gettonate durante la stagione estiva. LEGGI ANCHE: — Sardegna, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti Un mare limpido, sabbia bianca ed una cava di granito l’hanno resa la location perfetta per alcuni spot e soprattutto una delle mete più ambite. Una spiaggia per molti ma non per tutti: c’è un limite massimo di persone ammesse in questo paradiso terrestre ogni giorno e per accedervi bisogna pagare un biglietto d’ingresso. Per entrare a ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022)è senza dubbio unaperle della costa Sud. I suoi colori, i suoi panorami sono così meravigliosi da renderla una cartolina naturale. Ma proprio la sua estremazza, la rende unapiù gettonate durante la stagione estiva. LEGGI ANCHE: —, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti Un mare limpido, sabbia bianca ed una cava di granito l’hanno resa la location perfetta per alcuni spot e soprattutto unamete più ambite. Una spiaggia per molti ma non per tutti: c’è un limite massimo di persone ammesse in questo paradiso terrestre ogni giorno e per accedervi bisogna pagare un biglietto d’ingresso. Pera ...

