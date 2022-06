Sant’Antonio Abate, incendio in un capannone: a fuoco 230 bici e monopattini elettrici (Di mercoledì 1 giugno 2022) Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata nell’incendio divampato all’interno di un capannone a Sant’Antonio Abate. 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici sono stati distrutti in un incendio di un capannone di una ditta di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Portale, si sono recati i Carabinieri della locale stazione. Leggi su 2anews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata nell’divampato all’interno di un. 130elettriche e 100sono stati distrutti in undi undi una ditta di, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Portale, si sono recati i Carabinieri della locale stazione.

Advertising

StabiaChannel : #Cronaca #Sant'Antonio Abate - In fiamme un deposito di bici elettriche e monopattini LEGGI LA NEWS:… - T7TorreSette : Incendio in un capannone a Sant'Antonio Abate - VesuvioLive : Incendio nel Napoletano, a fuoco un capannone: bici distrutte, evacuata una casa - cronachecampane : Sant'Antonio Abate, incendio nel deposito: a fuoco 230 bici e monopattini elettrici #incendioneldeposito - GianluPisu94 : RT @TgrRai: Napoli, a fuoco 130 bici e 100 monopattini elettrici. Incendio in un capannone di una ditta di Sant'Antonio Abate, sul luogo @_… -