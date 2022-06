Riforma pensioni 2023 | spunta quota 100 102 flessibile | di cosa si tratta?

(Di mercoledì 1 giugno 2022) In questi giorni il dibattito sullasta riprendendo piede sia sui social che nuovamente nell’agenda politica, paiono infatti emergere le prime proposte ed i primi studi circa quello che potrebbe essere il ‘nuovo’ panorama previdenziale al termine dell’attuale102, dunque dal 1 gennaio. Si é discusso nei mesi scorsi della proposta Raitano e Tridico, si é parlato di flessibilità ancorata al sistema contributivo, si é parlato nei giorni scorsi, vedi intervista all’onorevole Durigon, della41 senza paletti e penalizzazioni alcune. In questi giorni si sta invece sentendo parlare di una100/102, disie da chi é stata proposta? I dettagli al 1 ...

...e c'è una emergenza sociale e democratica che va affrontata con l'aumento di salari e, e ... Poi fare una vera e propriafiscale. O i partiti e il Parlamento tornano a essere in sintonia ...Referendum giustizia, Elezioni Comunali 2022/ Ultime notizie quesiti e Comuni al voto LASUI 64 ANNI CHE RESTA IN PIEDI (PER ORA) Le emergenze nazionali e internazionali continuano a ...Va ricordato che tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio vi è anche il passaggio dell’Inpgi 1 all’Inps. La chiarezza sulle regole del sistema sociale è fondamentale non ...Autore: Redazione. Proseguono a rilento i lavori per la riforma delle pensioni. Tuttavia, filtrano novità dell’ultima ora sul possibile nuovo meccanismo di uscita anticipata dal mondo del lavoro. Per ...