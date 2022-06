Pittoni (Lega): “La qualità dei docenti non si seleziona con le crocette” (Di mercoledì 1 giugno 2022) "C'è contraddizione tra la richiesta europea di maggiore attenzione nella selezione degli insegnanti e l'annuncio del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dell'intenzione di mantenere per la fase transitoria i famigerati test a crocette, veloci ed "economici" ma assolutamente non in grado di valutare attitudine, capacità, maturità e conoscenza della lingua italiana dei docenti, per rispettare l'impegno con Bruxelles di assumere 70mila nuovi insegnanti entro il 2024". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) "C'è contraddizione tra la richiesta europea di maggiore attenzione nella selezione degli insegnanti e l'annuncio del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dell'intenzione di mantenere per la fase transitoria i famigerati test a, veloci ed "economici" ma assolutamente non in grado di valutare attitudine, capacità, maturità e conoscenza della lingua italiana dei, per rispettare l'impegno con Bruxelles di assumere 70mila nuovi insegnanti entro il 2024". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, Pittoni (Lega): “Nessun test a crocette, graduatorie di merito per tutti i concorsi e… - PoliticaNewsNow : Scuola, Pittoni (Lega): 'Qualità docenti non si seleziona a crocette' - ProDocente : DIRETTA | Riforma reclutamento docenti, i partiti provano a cambiarla. ‘A tu per tu’ con Pittoni (Lega) - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, i partiti provano a cambiarla. ‘A tu per tu’ con Pittoni (Lega) LIVE alle 14.30 - mariopittoni : Concorsi scuola, Pittoni (Lega): 'Il sistema a crocette confermato per la fase transitoria... -