“Ora è finalmente libero”, le parole della babysitter accusata della morte del bimbo caduto da un balcone (Di mercoledì 1 giugno 2022) I sospetti per la caduta dalla finestra di un bimbo di 13 mesi a Soliera (Modena) sono ricaduti subito sulla babysitter Monica Santi, una 32enne ora formalmente accusata del tentato omicidio. Il piccolo è sopravvissuto alla caduta e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni stabili seppur gravi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, citati dal Corriere della Sera, la donna – vista affacciata al balcone nei momenti concitati – avrebbe detto: “Il bimbo ora è finalmente libero”. parole dette a una donna delle pulizie, dopo essere corsa al piano terra in seguito alla caduta del piccolo. L’inserviente sarebbe corsa giù urlando dopo aver visto anche lei il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) I sospetti per la caduta dalla finestra di undi 13 mesi a Soliera (Modena) sono ricaduti subito sullaMonica Santi, una 32enne ora formalmentedel tentato omicidio. Il piccolo è sopravvissuto alla caduta e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni stabili seppur gravi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, citati dal CorriereSera, la donna – vista affacciata alnei momenti concitati – avrebbe detto: “Ilora è”.dette a una donna delle pulizie, dopo essere corsa al piano terra in seguito alla caduta del piccolo. L’inserviente sarebbe corsa giù urlando dopo aver visto anche lei il ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ORA CHE FINALMENTE SI PUÒ DISCUTERE ?? sul numero e sulla entità degli effetti avversi correlati alla vaccinazione… - _Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - PaolaTavernaM5S : Una sola parola per commentare le parole del segretario Pd Enrico Letta sul salario minimo: FINALMENTE. La storica… - SonoNesqui : Finalmente siamo riusciti a metterci d'accordo per la escape room seguita da una cena per tutti e sei. Non vedo l'ora! - MaleficamenteIo : IN CHE SENSO TRA 1 ORA SAPREMO FINALMENTE SE JOHNNY HA VINTO -