Napoli | Cassano esalta Lobotka | “Ha tutto | impazzisco per questo calciatore”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Terminata la carriera da, Antonioè diventato uno degli opinionisti più seguiti del piccolo schermo. Nella trasmissione con Bobo Vieri, l’ex attaccante ha parlato anche deled in particolare di un, il centrocampista Stanislav. “per Stanislav, ne vado letteralmente pazzo per le sue caratteristiche, a mio avviso imprescindibili L'articolo

Pubblicità

GodZlatan11 : RT @supersonico1986: Cassano critica Leao:Mvp Serie A Critica Ancelotti:Champions Snobba il Milan:scudetto Esalta Bielsa:esonerato Punta su… - Lupacchiotto_22 : RT @supersonico1986: Cassano critica Leao:Mvp Serie A Critica Ancelotti:Champions Snobba il Milan:scudetto Esalta Bielsa:esonerato Punta su… - gioperarch : RT @supersonico1986: Cassano critica Leao:Mvp Serie A Critica Ancelotti:Champions Snobba il Milan:scudetto Esalta Bielsa:esonerato Punta su… - Emanuel15818702 : RT @supersonico1986: Cassano critica Leao:Mvp Serie A Critica Ancelotti:Champions Snobba il Milan:scudetto Esalta Bielsa:esonerato Punta su… - GIANNIBRA : RT @supersonico1986: Cassano critica Leao:Mvp Serie A Critica Ancelotti:Champions Snobba il Milan:scudetto Esalta Bielsa:esonerato Punta su… -

CalcioNapoli1926.it

Lo dimostrano anche le zero vittorie ottenute contro le prime tre, ovvero Milan, Inter e, ... Tutti gli altri li ho allenati da Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho,, Sedorf, Pirlo, Buffon. ...Juve, Allegri si confessa - Ecco le sue dichiarazioni: Sul campionato: " Milan, Inter eci ... Ho allenato Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho,, Seedorf, Pirlo e Buffon: ... Cassano: “Lobotka è un calciatore meraviglioso ma il Napoli è stato fortunato…” L'ex calciatore di Real Madrid e Roma, ora opinionista, Antonio Cassano, ha tessuto le lodi di un calciatore ora in forza alla compagine di mister Luciano Spalletti.Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha speso parole d’elogio per un centrocampista del Napoli: “Io impazzisco per Lobotka, mi fa impazzire perchè ha personalità, qualità, sa verticalizzare e fa ...