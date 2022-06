Mentana | a scuola di creatività e ambiente grazie al progetto di street art

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Ladi Via Brunelleschi è stata scelta per un’operazione che mette insieme igiene urbana e arte: un murales dell’artista Giusy Guerriero ricorderà agli studenti l’importanza dei temi. Al centro dell’evento che si è svolto nella giornata del 31 maggio ladi Via Brunelleschi che è stata scelta per un’operazione che mette insieme igiene urbana e arte e un’artista, Giusy Guerriero che ha sviluppato sul muro dellauna vera e propria opera d’arte legata alla tematica ambientale. Ladi via Brunelleschi è stata scelta anche perché aveva in corso ildenominato ”Vesto di colore la mia”, presentato dalle insegnanti Silvia Brugiotti e Antonietta Budetta, vede così la sua realizzazione e soddisfa obiettivi educativi e didattici ...

LuciaLaVita1 : RT @VicoZanetti: Spiace che al TG di #Mentana sia sfuggita la notizia di uno sciopero generale della scuola. Capisco che dopo la #maratonam… - Ecatetriformis : RT @VicoZanetti: Spiace che al TG di #Mentana sia sfuggita la notizia di uno sciopero generale della scuola. Capisco che dopo la #maratonam… - IVALDO1962 : RT @VicoZanetti: Spiace che al TG di #Mentana sia sfuggita la notizia di uno sciopero generale della scuola. Capisco che dopo la #maratonam… - CapitanHarlok6 : RT @VicoZanetti: Spiace che al TG di #Mentana sia sfuggita la notizia di uno sciopero generale della scuola. Capisco che dopo la #maratonam… - Antonio39148566 : RT @VicoZanetti: Spiace che al TG di #Mentana sia sfuggita la notizia di uno sciopero generale della scuola. Capisco che dopo la #maratonam… -

Il Faro online

... che per secoli aè stata trascurata. È un'esigenza che gli e le insegnanti, non più ... il cui altissimo messaggio civico, ora raccolto in un libro scritto a quattro mani con Enrico, non ...Paribeni di, in provincia di Roma . Un'occasione importante per avvicinare bambini e ... Il secondo , Semplicemente poesia , si è svolto presso lamedia di Vallefiorita ed è stato ... Mentana, a scuola di creatività e ambiente grazie al progetto di street art “A distanza di sei anni è tempo di girare la pagina del calendario dal 24 agosto al 25 agosto, lasciando “il professionismo ...Dopo più di due anni di stop forzato a causa dell’emergenza Covid, Castelchiodato si rimette in festa per onorare il Santissimo Salvatore, patrono della frazione del Comune di Mentana ... con ...