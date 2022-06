Mascherine al chiuso, dove sono obbligatorie e quando si tolgono - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Obbligo di mascherina (Imagoeconomica) Roma, 1 giugno 2022 - Si avvicina la scadenza del 15 giugno , data in cui cessano gli obblighi in vigore sull'uso della mascherina . Sulla carta, dal 16 giugno l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Obbligo di mascherina (Imagoeconomica) Roma, 1 giugno 2022 - Si avvicina la scadenza del 15 giugno , data in cui cessano gli obblighi in vigore sull'uso della mascherina . Sulla carta, dal 16 giugno l'...

Advertising

stebellentani : Strafinita. Chi lanciava allarmi per la fine dell’obbligo di mascherine al chiuso dovrebbe scusarsi. Lo faranno? No… - Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi continuano a scendere ininterrottamente da tre settimane. In media si riducono del 30% su sette giorni… - Ciakos1 : @Elisa58174423 @BarillariDav Da noi si ritornerà indietro con mascherine, distanziamento, visto che il vaiol anche… - FranceskoNew : RT @Olivieri2Va: @ProfMBassetti @roxsasso e @CostaAndrea70 la #scuola è un luogo chiuso, non adeguatamente ventilato e affollato per molte… - Olivieri2Va : @ProfMBassetti @roxsasso e @CostaAndrea70 la #scuola è un luogo chiuso, non adeguatamente ventilato e affollato per… -