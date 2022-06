La Juventus è campione d’Italia, beffata l’Inter all’ultima giornata – 1 giugno 1967 – VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 1 giugno 1967 la Juventus del paraguaiano Heriberto Herrera supera la Lazio per 2-1 all’ultima giornata e può dunque festeggiare il 13° scudetto della sua storia Il filosofo del XVII secolo Giambattista Vico fu uno di primi a proporre l’idea della ciclicità della storia, ovvero quella concezione secondo cui gli eventi si ripetono uguali nel corso del tempo. Ora: questa teoria deve applicarsi davvero bene ai tifosi dell’Inter, che hanno avuto la sfortuna di vivere due volte gli eventi del 5 maggio. Quella del 2002 fu infatti la seconda volta che i meneghini videro sfilarsi lo scudetto da sotto il naso. Era già successo ben 45 anni prima, quella volta però in data 1 giugno1967. La squadra di allora era allenata dal Mago Helenio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 1ladel paraguaiano Heriberto Herrera supera la Lazio per 2-1e può dunque festeggiare il 13° scudetto della sua storia Il filosofo del XVII secolo Giambattista Vico fu uno di primi a proporre l’idea della ciclicità della storia, ovvero quella concezione secondo cui gli eventi si ripetono uguali nel corso del tempo. Ora: questa teoria deve applicarsi davvero bene ai tifosi del, che hanno avuto la sfortuna di vivere due volte gli eventi del 5 maggio. Quella del 2002 fu infatti la seconda volta che i meneghini videro sfilarsi lo scudetto da sotto il naso. Era già successo ben 45 anni prima, quella volta però in data 1. La squadra di allora era allenata dal Mago Helenio ...

