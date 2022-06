La Forza e Coraggio ‘habla’ spagnolo: accordo di collaborazione con la Fundacion Real Madrid (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta il profilo ufficiale della compagine sannita della Forza e Coraggio, si apprende che “Forza e Coraggio e Real Madrid, non è una favola ma una Realtà. Chiuso un importante accordo di collaborazione tra la società beneventana e quella madrilena per un clinic della durata di cinque giorni che si terrà a settembre all’ocone di ponte di fronte agli emissari della Fundación Real Madrid. accordo chiuso questa mattina dal responsabile del settore giovanile Yuri Dell’Atti dall’amministratore delegato Massimo Taddeo con un referente della fondazione madrilena, Massimo Borneo, responsabile Sud area Fundacion Real ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta il profilo ufficiale della compagine sannita della, si apprende che “, non è una favola ma unatà. Chiuso un importanteditra la società beneventana e quella madrilena per un clinic della durata di cinque giorni che si terrà a settembre all’ocone di ponte di fronte agli emissari della Fundaciónchiuso questa mattina dal responsabile del settore giovanile Yuri Dell’Atti dall’amministratore delegato Massimo Taddeo con un referente della fondazione madrilena, Massimo Borneo, responsabile Sud area...

