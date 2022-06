Italia, Mancini: «Coppa dei non rimpianti. Fine ciclo non per tutti» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Argentina: le dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport prima di Italia-Argentina. FINALISSIMA – «E’ una Coppa dei non rimpianti. Ci sarebbe stata ugualmente, si sfidano due squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali». Fine ciclo – «Non lo sarà per tutti quanti. Dobbiamo programmare il futuro, è chiaro che entreranno in gruppo ragazzi più giovani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roberto, ct della Nazionalena, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Argentina: le dichiarazioni Robertoha parlato a Rai Sport prima di-Argentina. FINALISSIMA – «E’ unadei non. Ci sarebbe stata ugualmente, si sfidano due squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali».– «Non lo sarà perquanti. Dobbiamo programmare il futuro, è chiaro che entreranno in gruppo ragazzi più giovani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

