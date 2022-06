Inter, la scelta per l’esterno è Bellanova del Cagliari (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raoul Bellanova è l’obbiettivo dell’Inter per gli esterni: il calciatore del Cagliari scelta indicata per essere il vice Gosens L’Interesse dell’Inter per Bellanova è forte e concreto. l’esterno del Cagliari ha vinto il ballottaggio con Udogie di proprietà dell’Udinese. Lo ha riportato Sportmediaset nell’edizione odierna del tg sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raoulè l’obbiettivo dell’per gli esterni: il calciatore delindicata per essere il vice Gosens L’esse dell’perè forte e concreto.delha vinto il ballottaggio con Udogie di proprietà dell’Udinese. Lo ha riportato Sportmediaset nell’edizione odierna del tg sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - SimoneTogna : Qui l’intervista dell’agente dove racconto (anche) come Iliev preferì l’Inter alla Juventus (e ad altre squadre): - AlfredoPedulla : #Bremer vota #Inter, scelta fatta! Dai primi, inediti, contatti raccontati a partire da dicembre a un incontro pre… - RoNando82 : @Inter_Scout Ieri sera mi è piaciuto assai. Uno dei pochi a giocare a testa alta e a fare sempre la scelta giusta. - ilio_3 : RT @InterHubOff: ??Bergomi: “Lukaku si sposerebbe benissimo col gioco di Inzaghi, non ho dubbi. Mi è sempre sembrato un ragazzo disponibile,… -