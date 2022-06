Il Real Madrid pensa al post Courtois: piace Slonina. All-in per Tchouaméni (Di mercoledì 1 giugno 2022) I blancos hanno chiuso una stagione splendida sollevando la tanto agognata Champions League, la numero quattordici per il club. Come ogni grande squadra che si rispetti però, la società sta già pensando al futuro. Il Real Madrid pensa al post Courtois e l’avrebbe individuato in un portiere statunitense dei Chicago Fire. Il suo nome è Gabriel Slonina. Per il centrocampo si punterà tutto su Tchouaméni del Monaco. Il Real Madrid pensa al post Courtois: chi è Slonina? I campioni d’Europa hanno messo nel mirino l’estremo difensore dei Chicago Fire Gabriel Slonina. Ci sono dei dubbi sul futuro di Andriy Lunin e per questo motivo i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) I blancos hanno chiuso una stagione splendida sollevando la tanto agognata Champions League, la numero quattordici per il club. Come ogni grande squadra che si rispetti però, la società sta giàndo al futuro. Ilale l’avrebbe individuato in un portiere statunitense dei Chicago Fire. Il suo nome è Gabriel. Per il centrocampo si punterà tutto sudel Monaco. Ilal: chi è? I campioni d’Europa hanno messo nel mirino l’estremo difensore dei Chicago Fire Gabriel. Ci sono dei dubbi sul futuro di Andriy Lunin e per questo motivo i ...

Pubblicità

SimoneTogna : #Tchouameni: 'Nel 2018 l'Inter lo voleva, bastavano 3 milioni di euro'. Ora il calciatore potrebbe essere acquistat… - acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - AbidoFirane : RT @NueveSkoo: Real Madrid - PSG (UCL) - 45acpjoe : RT @emipro74: Mercoledì 10 agosto Stadio Olimpico di Helsinki finale Supercoppa Europea Real Madrid vs Eintracht Francoforte. Fatevene una… -