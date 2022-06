Il Costa Rica fa i conti con gli hacker russi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Costa Rica è nella morsa degli attacchi informatici. Secondo quanto riferito dal New York Times, nelle scorse settimane un gruppo di hacker russi ha compiuto uno straordinario attacco informatico contro il governo del Costa Rica, paralizzando i sistemi di riscossione delle tasse e costringendo il Paese a dichiarare lo stato di emergenza. Ma chi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilè nella morsa degli attacchi informatici. Secondo quanto riferito dal New York Times, nelle scorse settimane un gruppo diha compiuto uno straordinario attacco informatico contro il governo del, paralizzando i sistemi di riscossione delle tasse e costringendo il Paese a dichiarare lo stato di emergenza. Ma chi InsideOver.

