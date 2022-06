I Maneskin allo scontro con Mick Jagger | «Rock morto? Il suo è un pensiero vecchio»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ireplicano asullo stato del’n’roll. In un’intervista alla testata britannica NME, che ha anche dedicato la copertina alla band italiana, il frontman della bandromana Damiano David ha detto: «Si tratta di un modo di pensare alla vecchia maniera. Nessuno mantiene il’n’roll in vita, è semplicemente impossibile da uccidere»., storica voce dei Rolling Stones, aveva lamentato recentemente la mancanza di nuovi cantanti. Aveva lodato solo Yungblud e Machine Gun Kelly come due artisti la cui musica genera un sound che gli fa pensare che «ci sia ancora un po’ di vita». «Nella mia testa – ha continuato Damiano – ciò che stiamo facendo è diverso da ciò che fa MGK che è diverso da ciò che fa Yungblud, che è molto ...

