Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del confl… - RaiNews : 'Le richieste di armi straniere da parte dell'Ucraina sono provocazioni che mirano a coinvolgere l'Occidente nel co… - HuffPostItalia : I lanciarazzi multipli americani sono un messaggio per Putin: non azzardarti ad andare oltre il Donbass - alteaxz : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del conflitto c… - giovamartinelli : Micro-Thread 'La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del c… -

Uragan in azione in Ucraina, in una località non meglio precisata. Li ha mostrati il Ministero della Difesa russo in un video pubblicato mercoledì 1 giugno. La batteria di ...Il nemico spara lungo la linea di contatto con mortai, artiglieria e. Ha riparato il ponte ferroviario nell'area di Kupyansk per ripristinare la logistica sul ramo ferroviario di ...Per l'analista militare Bertolotti le nuove armi "non sono sufficienti a sconfiggere i russi" ma permetteranno all'Ucraina di proteggere le grandi ...Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa a Riad. Lavrov ha osservato che "in Occidente ci sono ancora politici che non condividono questa follia ...