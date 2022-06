Guerra in Ucraina, l’Italia è disponibile a sminare i porti (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Stiamo premendo affinché vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai porti ucraini. Perché ciò si realizzi è necessario sminare le acque antistanti i porti, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulla sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal Guerra in Ucraina. “l’Italia ha già dato la propria disponibilità – ha continuato Di Maio – per partecipare a eventuali operazioni di sminamento e intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed eventualmente di altri partner, come la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Stiamo premendo affinché vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, daiucraini. Perché ciò si realizzi è necessariole acque antistanti i, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulla sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dalin. “ha già dato la propria disponibilità – ha continuato Di Maio – per partecipare a eventuali operazioni di sminamento e intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed eventualmente di altri partner, come la ...

Advertising

diMartedi : #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della e… - Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - _Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - VedeleAngela : L'invio di armi da parte dell'America in Ucraina probabilmente prolungherà la sua guerra per procura contro la Russ… - riccardo_cugusi : RT @diMartedi: #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della ex Jugosla… -