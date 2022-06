Governo: Renzi, 'se Conte chiama Di Maio per chiedergli di dimettersi, trova occupato...' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Se Conte non è d'accordo sulla politica estera, chiede ai suoi ministri di dimettersi. Se Conte chiama Di Maio e gli chiede di dimettersi, sapete che succede? trova occupato...". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Senon è d'accordo sulla politica estera, chiede ai suoi ministri di. SeDie gli chiede di, sapete che succede?...". Così Matteoa Metropolis su Repubblica.it.

Advertising

raffaellapaita : CHE FACCIA TOSTA Conte: si appropria del modello #Genova, dimenticando che quel modello vincente è lo stesso usato… - GraziaMontefal2 : RT @raffaellapaita: CHE FACCIA TOSTA Conte: si appropria del modello #Genova, dimenticando che quel modello vincente è lo stesso usato dal… - Nclosing123 : @BenedettaFrucci @QRepubblica Forse aveva fretta di approvarlo perché gente che non mangiava da mesi sarebbe finita… - con_la_J : #Renzi approva il #REFERENDUMGIUSTIZIA, come la destra. A #Verona si candida in lista #Tosi, che è di destra. Al go… - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'se Conte chiama Di Maio per chiedergli di dimettersi, trova occupato...' - -