(Di mercoledì 1 giugno 2022)rivela alcuni inediti dettagli del suo passato. L'attivista e influencer, in un'intervista al Corriere, ha raccontato di aver avuto una 21e, come di consueto,...

andreastoolbox : Giorgia Soleri e l'aborto a 21 anni: «Aggredita dalla ginecologa. Avevo problemi economici e di salute mentale» - ReshiramZekrom_ : @Corriere Giorgia Soleri? Chi? Chiamatela col suo nome vero: La Fidanzata di Damiano dei Maneskin - 361_magazine : Il racconto di #GiorgiaSoleri tra aborto e poesie - leggoit : Giorgia Soleri e l'aborto a 21 anni: «Aggredita dalla ginecologa. Avevo problemi economici e di salute mentale» - porcoilcler : no vabe un po' Giorgia Soleri, un po' influencer del femminismo online -

... poi, si incazzano se identificati come 'la fidanzata di', vedi per esempio il caso di(appunto la compagna di Damiano dei Maneskin, il quale a sua volta viene identificato con la band ...alla presentazione del progetto: "Non spegniamo i riflettori" Il Festival del ciclo mestruale Grazie anche al dibattito nato attorno all'abolizione della tampon tax, l'Italia sarà il ...L'attivista e influencer, come di consueto, mette a disposizione la sua voce per tutte le donne che si trovano in situazioni simili Giorgia Soleri rivela alcuni inediti dettagli del suo passato.Non chiamatela "fidanzata di", Giorgia Soleri ha un nome e un cognome e vuole che la sua storia e le sue esperienze vengano prese ...