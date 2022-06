Gerry Cardinale: "Mi sento un vincitore, come lo è la gente del Milan. Odio perdere" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale della società RedBird, ha parlato alla stampa per presentare il suo progetto. Interpellato sul futuro del club, ha risposto così: “Abbiamo il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il nuovo proprietario deldella società RedBird, ha parlato alla stampa per presentare il suo progetto. Interpellato sul futuro del club, ha risposto così: “Abbiamo il...

Advertising

acmilan : ??? 'An honour and a privilege to be welcomed to the Milan family' Gerry Cardinale shares his thoughts and impressio… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a cena in Duomo ??? (immagini @MilanNewsit). Domani l'ufficialità del signing tra #RedBird ed… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a Milano dopo aver incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. In programma anche colloqui con #Maldini… - Peppe3112__ : RT @Peppe3112_: Gerry Cardinale Forza Milan Sempre ???????????????? - ScribeMilan : RT @acmilan: ??? 'An honour and a privilege to be welcomed to the Milan family' Gerry Cardinale shares his thoughts and impressions of the C… -