Elon Musk contro smart working: “In presenza o via da Tesla” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Elon Musk non sopporta più l’idea che i dipendenti amministrativi di Tesla continuino a lavorare in smart working, ed ingiunge loro di tornare a lavorare in presenza, come fanno i colleghi alla catena di montaggio delle auto elettriche, o cambiare lavoro. “Il lavoro da remoto non è più accettabile”, tuona sin dal titolo una mail che il magnate più ricco del mondo ha inviato ieri ai dipendenti ed oggi è filtrata ai media americani. “Chiunque desideri lavorare in remoto deve essere in ufficio un minimo (e sottolineo un minimo) di 40 ore a settimane o lasciare Tesla”, si legge nella mail che è stata diffuso da uno degli azionisti.”Questo è meno di quello che viene chiesto agli operai della fabbrica”, continua Musk, che ha deciso di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) –non sopporta più l’idea che i dipendenti amministrativi dicontinuino a lavorare in, ed ingiunge loro di tornare a lavorare in, come fanno i colleghi alla catena di montaggio delle auto elettriche, o cambiare lavoro. “Il lavoro da remoto non è più accettabile”, tuona sin dal titolo una mail che il magnate più ricco del mondo ha inviato ieri ai dipendenti ed oggi è filtrata ai media americani. “Chiunque desideri lavorare in remoto deve essere in ufficio un minimo (e sottolineo un minimo) di 40 ore a settimane o lasciare”, si legge nella mail che è stata diffuso da uno degli azionisti.”Questo è meno di quello che viene chiesto agli operai della fabbrica”, continua, che ha deciso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - LaStampa : La dura mail di Elon Musk contro lo smart working. - tempoweb : #Musk si scaglia contro lo #smartworking e la terribile minaccia ai dipendenti #Tesla #lavoro #1giugno… - ansa_tecnologia : Elon Musk ai manager Tesla, 'tornate in ufficio o lasciate'. Lavoro da remoto inaccettabile, almeno 40 ore alla scr… -