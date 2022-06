Donna trovata morta ad Aosta, era sepolta in una fossa: si indaga (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una Donna di circa trent’anni è stata trovata morta sul greto della Dora Baltea, nelle periferie di Aosta. Il suo corpo era sepolto in una fossa lunga due metri, larga un metro e profonda circa cinquanta centimetri. La buca è stata scavata dietro alla piscina comunale. Vicino sono stati ritrovati i resti di una specie L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Unadi circa trent’anni è statasul greto della Dora Baltea, nelle periferie di. Il suo corpo era sepolto in unalunga due metri, larga un metro e profonda circa cinquanta centimetri. La buca è stata scavata dietro alla piscina comunale. Vicino sono stati ritrovati i resti di una specie L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Luxgraph : Aosta, il giallo della donna trovata morta in una fossa #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Era sepolta in una fossa la donna di 30 anni trovata morta sul greto della #DoraBaltea, alla periferia di #Aosta. Il corpo… - GFucci58 : RT @MediasetTgcom24: Donna trovata morta ad Aosta, era sepolta in una fossa #dorabaltea #aosta - Frankf1842 : RT @fanpage: Il corpo senza vita di una giovane donna, probabilmente sulla trentina, è stato ritrovato stamane. Era coperto da fango e fogl… - AnsaValledAosta : Donna trovata morta ad Aosta, era sepolta in una fossa. Vicino alla buca una sorta di accampamento all'addiaccio… -