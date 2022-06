Covid: Shanghai riapre dopo 2 mesi di lockdown ma ancora non è normalità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Shanghai, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Shanghai riapre con l'evidente entusiasmo dei suoi 25 milioni di abitanti, dopo la nuova ondata epidemica che ha portato per 2 mesi a uno stretto lockdown di interi quartieri, a causa della diffusione della variante Omicron di Sars-CoV-2 da fine marzo. Imprese, negozi e uffici operano regolarmente, anche se alcuni esercizi con una capienza limitata al 75%, e sono tornati a funzionare metropolitane e mezzi pubblici. La gente per strada scatta foto e selfie o pratica Tai chi, anche se con le mascherine. In diversi quartieri, alla mezzanotte di oggi, quando sono entrate in vigore le nuove regole, sono state organizzate feste e spettacoli con brindisi e fuochi d'artificio, "come se fosse Capodanno", ha commentato un ragazzo di 20 anni citato dal ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos Salute) -con l'evidente entusiasmo dei suoi 25 milioni di abitanti,la nuova ondata epidemica che ha portato per 2a uno strettodi interi quartieri, a causa della diffusione della variante Omicron di Sars-CoV-2 da fine marzo. Imprese, negozi e uffici operano regolarmente, anche se alcuni esercizi con una capienza limitata al 75%, e sono tornati a funzionare metropolitane e mezzi pubblici. La gente per strada scatta foto e selfie o pratica Tai chi, anche se con le mascherine. In diversi quartieri, alla mezzanotte di oggi, quando sono entrate in vigore le nuove regole, sono state organizzate feste e spettacoli con brindisi e fuochi d'artificio, "come se fosse Capodanno", ha commentato un ragazzo di 20 anni citato dal ...

