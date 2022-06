Concentrato di pomodoro | i marchi migliori da comprare secondo la classifica del Gambero Rosso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sempre in bella mostra sugli scaffali del supermercato, ildiè uno degli ingredienti principali della cucina italiana. Tanti i formati, tante le marche, quali scegliere però? L’anno scorso alcune indicazioni ci erano giunte dalla rivista tedesca Öko-Test che aveva rilevato la presenza di muffa in alcuni lotti, individuando in Cirio le performance peggiori. Ma quest’anno ilha deciso di avviare una ricerca gustativa e qualitativa per selezionare le salsein commercio. Si tratta di un test volto solo e unicamente a valutare la bontà di un prodotto a livello di sapore, empirico quindi, basato sull’assaggio e sulla qualità delle componenti, non chimico e di laboratorio. Ma i consigli degli esperti del settore restano una guida preziosa per realizzare ricette ...