Caso Depp-Heard, il verdetto a favore dell'attore: c’è stata diffamazione. Danni per 15 milioni di dollari (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giuria del processo Depp contro Heard a Fairfax in Virginia ha raggiunto un verdetto: Johnny Depp ha vinto. L’ex moglie Amber Heard lo ha diffamato. La giuria ha anche stabilito il risarcimento... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giuria del processocontroa Fairfax in Virginia ha raggiunto un: Johnnyha vinto. L’ex moglie Amberlo ha diffamato. La giuria ha anche stabilito il risarcimento...

