Calciomercato Roma, colpo top a centrocampo: contatti avviati per De Paul (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sognano il grande colpo a centrocampo e puntano su De Paul dell’Atletico Madrid In estate la Roma avrà un centrocampo da rifondare con Veretout e Mkhitaryan sicuri partenti e Sergio Oliveira che potrebbe non essere riscattato. I giallorossi sognano il colpo top, così da regalare a Mourinho il centrocampista che chiede ormai da un anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Rodrigo De Paul che all’Atletico Madrid non si è ambientato benissimo. La Roma avrebbe già avviato i primi sondaggi sia con l’ex Udinese che con i Colchoneros. La trattativa, però, non è semplice soprattutto per i costi elevati. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022): i giallorossi sognano il grandee puntano su Dedell’Atletico Madrid In estate laavrà unda rifondare con Veretout e Mkhitaryan sicuri partenti e Sergio Oliveira che potrebbe non essere riscattato. I giallorossi sognano iltop, così da regalare a Mourinho il centrocampista che chiede ormai da un anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Rodrigo Deche all’Atletico Madrid non si è ambientato benissimo. Laavrebbe già avviato i primi sondaggi sia con l’ex Udinese che con i Colchoneros. La trattativa, però, non è semplice soprattutto per i costi elevati. L'articolo proviene da Calcio News ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Su #Zaniolo c'è anche il #Milan. Mentre la #Roma, in caso di permanenza nella sessione di #calciomercato ormai alle… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, la strategia per arrivare a #Solbakken del @Glimt - Gazzetta_it : Calciomercato. Pressing #Milan per Zaniolo: 25 milioni e Saelemaekers. Ma la Roma dice no - ilpodsport : #Calciomercato Roma, rivoluzione a centrocampo: occhi su Ruben Neves e Bissouma #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Mkhitaryan destinato all'Inter: niente rilanci dalla Roma #ilpodsport -