Biden: non incoraggiamo l'Ucraina a colpire la Russia (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo". Lo ha detto il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Non cerchiamo una guerra tra Nato e. Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo". Lo ha detto il presidente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: gli Usa non invieranno missili a medio raggio #usa #presidente #casabianca #biden #ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici Himars, con munizioni che avranno una gittata mass… - jkinabts7 : RT @italianarmyfam_: “Alle persone importa molto di quello che dite e quello che state facendo fa bene a tutti. Non è solo il vostro grande… - alelovesgoogie : RT @italianarmyfam_: “Alle persone importa molto di quello che dite e quello che state facendo fa bene a tutti. Non è solo il vostro grande… -