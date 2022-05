Beach volley, Mondiale Roma 2022. Il programma completo del primo turno: azzurri in campo dal 10 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nove coppie, 36 partite con in campo una squadra italiana. E’ tutto pronto per la scorpacciata di Beach volley al Foro Italico: nei primi quattro giorni sarà un ciclo continuo di partite il Mondiale che vede al via ben 80 coppie, 40 per genere. Nove le coppie italiane al via, quattro femminili e cinque maschili. In campo maschile sorteggio tutto sommato abbordabile per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono stati inseriti nel gruppo A. Gli azzurri se la vedranno con i brasiliani Bruno Schmidt (campione olimpico di Rio 2016) e Saymon, coppia che finora non ha ottenuto risultati di rilievo in stagione e con due binomi sulla carta di livello inferiore come i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso che hanno iniziato quest’anno la loro avventura assieme e i rappresentanti del Gambia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nove coppie, 36 partite con inuna squadra italiana. E’ tutto pronto per la scorpacciata dial Foro Italico: nei primi quattro giorni sarà un ciclo continuo di partite ilche vede al via ben 80 coppie, 40 per genere. Nove le coppie italiane al via, quattro femminili e cinque maschili. Inmaschile sorteggio tutto sommato abbordabile per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono stati inseriti nel gruppo A. Glise la vedranno con i brasiliani Bruno Schmidt (campione olimpico di Rio 2016) e Saymon, coppia che finora non ha ottenuto risultati di rilievo in stagione e con due binomi sulla carta di livello inferiore come i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso che hanno iniziato quest’anno la loro avventura assieme e i rappresentanti del Gambia ...

VolleyCermenate : ?? BEACH VOLLEY Si è svolto domenica 29 maggio 2022 presso l'arena beach di Cadorago l'evento Beach Volley per soci… - Gazzetta_it : Beach pro tour, i giocatori attaccano la #Fivb 'Premi diminuiti e poche coppie' #beachvolley - Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: Le Pool del torneo di Roma. 9 coppie italiane al via by - iVolleymagazine : Beach Volley - La composizione delle pool dei Campionati del Mondo in programma a Roma - CarlottaRossi11 : Beach Volley - La composizione delle pool dei Campionati del Mondo in programma a Roma -