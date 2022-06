Aggredita per strada la fidanzata di Rovazzi: "Mi hanno lanciata sul marciapiede" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Karen Casiraghi, popolare youtuber, stava rientrando a casa quando due sconosciuti l'hanno spintonata a terra, rubandole il telefonino Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Karen Casiraghi, popolare youtuber, stava rientrando a casa quando due sconosciuti l'spintonata a terra, rubandole il telefonino

Pubblicità

patriziaprestip : Tra le azioni infami di #Putin, l’editto che autorizza “russificazione” dei bambini ucraini rapiti, orfani e minori… - NocetoFrancesca : RT @uonderlast: comunque sono stata aggredita verbalmente dalle bruciate per non aver messo questo video che mi sono ritrovata in galleria… - lunapiena_j : @dobrevsunicorns Saranno ipocondriaci raga però vi ricordò che Giulia de lellis è stata aggredita per strada. Ognun… - PaoloLuraschi : forchetta 0%÷0,25% a 0,25%÷0,5%.. prospettive politica monetaria Bce, ritenute da diversi competenti addetti ai lav… - SteSpalletta : RT @patriziaprestip: Tra le azioni infami di #Putin, l’editto che autorizza “russificazione” dei bambini ucraini rapiti, orfani e minori so… -