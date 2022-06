A tu per tu con Martina Trevisan: "Parigi? Un traguardo e un inizio" (Di mercoledì 1 giugno 2022) #sorridere. La prima volta che Martina Trevisan si trova di fronte al plotone delle interviste è all'insegna di quel suo modo unico di tirare i colpi che l'ha portata fino a quarti di finale del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) #sorridere. La prima volta chesi trova di fronte al plotone delle interviste è all'insegna di quel suo modo unico di tirare i colpi che l'ha portata fino a quarti di finale del ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? E POI ARRIVA UN PRESIDENTE DI ORDINE CON GLI ATTRIBUTI ?? Lui, il Dott. Sanvenero di La Spezia, NON firmerà più a… - GiuseppeConteIT : “Se i tempi sono difficili e se i problemi aumentano, ricordatevi sempre che all’origine della nostra storia c’è st… - Pontifex_it : Oggi alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria Maggiore pregheremo il Rosario per la pace. #PreghiamoInsieme per o… - massitherock : RT @PadovaCalcio: “Ale, oggi giochi tu!” Esattamente 30 anni fa Alessandro #DelPiero partiva per la prima volta da titolare con la maglia… - pensieri_forme : Ridiamo con le costole rotte. Oggi, Domani e per Sempre. Grazie @MetaErmal -