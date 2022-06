6 consigli per non fare colare il trucco in estate (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei principali nemici del make-up è sicuramente il caldo, abbinato all’umidità. Due fattori che in estate raggiungono la loro massima potenza. È per questo che la make-up routine durante i mesi più caldi spesso viene rivista, a favore di formulazioni più leggere oppure di trucchi che riescono a far durare il make-up molto di più, scongiurando l’effetto mascherone. Vediamo quindi insieme i consigli più utili per non far colare il trucco d’estate. Cosa fare prima del make up Usare un primer Il primer, così come il suo nome suggerisce, è un prodotto specifico che si usa prima ancora di applicare qualsiasi make-up: esistono prodotti in crema ideati solo per l’area degli occhi, oppure per tutto il resto del viso. La sua funzione è proprio quella di preparare la pelle ad accogliere il ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei principali nemici del make-up è sicuramente il caldo, abbinato all’umidità. Due fattori che inraggiungono la loro massima potenza. È per questo che la make-up routine durante i mesi più caldi spesso viene rivista, a favore di formulazioni più leggere oppure di trucchi che riescono a far durare il make-up molto di più, scongiurando l’effetto mascherone. Vediamo quindi insieme ipiù utili per non farild’. Cosaprima del make up Usare un primer Il primer, così come il suo nome suggerisce, è un prodotto specifico che si usa prima ancora di applicare qualsiasi make-up: esistono prodotti in crema ideati solo per l’area degli occhi, oppure per tutto il resto del viso. La sua funzione è proprio quella di preparare la pelle ad accogliere il ...

Pubblicità

LiaQuartapelle : Si scopre che il piano di pace di Salvini in realtà è il frutto dei consigli di un avvocato che lavora anche per l’… - chetempochefa : 'Abbiamo creduto per anni che Forum fosse reale e adesso dobbiamo esprimerci sull’elezione dei consigli giudiziari?… - enpaonlus : I consigli di Westie per la salute dei nostri animali domestici ?@RestiamoAnimali? ?@reteanimalista? ?@chruggeriTg2… - savonanews : Sant’Anna 1984: i consigli ai più anziani per combattere il grande caldo - MilanoCitExpo : TikTok, cosa sapere per un uso più consapevole: consigli a ragazzi e genitori -