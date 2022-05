Zorzi e l’opinione sul pensiero di Salvini | “Sta diffondendo una fake news”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 maggio 2022) Tommasocontro ildi Matteo: cosa è accaduto sui social questa mattina Presa di posizione netta da parte di Tommasoche non trova un punto di incontro con le parole di Matteo. Il tema sul banco è l’educazione sessuale da insegnare anche nelle scuole elementari, opinione che il politico non sembra gradire. “Parlare di sesso, di coito e penetrazione a bimbi delle scuole elementari? Dal 70% di mamme e papà, me compreso, un secco NO –chiarissima del leader della Lega -. Lasciamo che i bimbi giochino, studino, si conoscano e crescano da bimbi. Fra fiabe negate o riscritte, teorie gender, registri scolastici “fluidi” e bagni neutri, stanno proprio esagerando”. LEGGI ANCHE: MANUEL BORTUZZO, L’INCONTRO CON UNA EX GIEFFINA ...