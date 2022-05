Viky Varga incanta il Salento | top e jeans attillati | forme in evidenza

(Di martedì 31 maggio 2022) Vacanze salentine per la splendida modella, che gira per le strade di Leccendo con il suo fascino: top e pantaloni bianchi con fisico strepitoso. Lei è una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

zazoomblog : Viky Varga il chiaroscuro manda tutti in tilt: forme da paura - #Varga #chiaroscuro #manda #tutti -

Corriere dello Sport

Commenta per primo Viktoriaè da sempre una delle wags italiane più seguite sui social. La splendia moglie di Graziano Pellé riscuote successo con ogni post e foto grazie ad una bellezza e sensualità uniche. E anche nell'...Non sono immuni a questa mania anche celebrity e influencer come, Melissa Satta e Miriam Leone. Padel: lo sport del momento che piace alle donne. 7 motivi per iniziare subito guarda le ... Viky Varga innamorata di Lecce: le FOTO in total white incantano i fan Vacanze salentine per la splendida Viky Varga, che gira per le strade di Lecce incantando con il suo fascino: top e pantaloni bianchi con fisico strepitoso.La modella, compagna di Pellè, si trova in Salento e ha condiviso con i 608mila follower di Instagram scatti che mettono in mostra tutta la sua bellezza ...