Ucraina: Von der Leyen, 'con accordo Ue taglio 90% import petrolio russo' (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Accolgo con favore l'accordo #EUCO di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'UE entro la fine dell'anno". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Accolgo con favore l'#EUCO di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delleazioni didalla Russia nell'UE entro la fine dell'anno". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo… - Janvanv64451106 : RT @luiswithyou: MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO. Igor Kirillov: PFIZER E MODERNA COINVOLTE IN ATTIVITÀ, NON AUTORIZZATE, BIOLOGICHE MILITARI… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina #UrsulaVonDerLeyen: non ci sarà a breve alcun accordo su… - Antico_Egitto : Ue a Zelensky: 'Aiuti per la difesa e la ricostruzione' | Biden: 'Non invieremo a Kiev missili a medio raggio' | Sa… - Marilenapas : RT @peacelink: Sia gli #Usa sia l’#UE nella figura della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si erano detti convinti… -