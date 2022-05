Traffico Roma del 31-05-2022 ore 10:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla linea B1 della metropolitana per lavorazioni sulle scale mobili resta chiusa servizio viaggiatori la stazione Libia in alternativa Gli utenti possono utilizzare la vicina stazione Sant’Agnese Annibaliano restando in tema metropolitane terminerà il 5 giugno la fase in corso dei lavori sulla metro B per realizzare il nodo di scambio con la linea C alla stazione Colosseo fino a domani e poi venerdì a partire dalle 21 a bus navetta al posto dei treni lungo la tratta a Castro Pretorio Laurentina della linea B della metropolitana giovedì 2 Giugno invece lavori saranno il servizio Sara regolare sull’intera tratta sabato e domenica sempre tra Castro Pretorio Laurentina ci saranno bus navetta al posto dei treni per tutto il giorno servizio insempre irregolare tra Castro Pretorio e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla linea B1 della metropolitana per lavorazioni sulle scale mobili resta chiusa servizio viaggiatori la stazione Libia in alternativa Gli utenti possono utilizzare la vicina stazione Sant’Agnese Annibaliano restando in tema metropolitane terminerà il 5 giugno la fase in corso dei lavori sulla metro B per realizzare il nodo di scambio con la linea C alla stazione Colosseo fino a domani e poi venerdì a partire dalle 21 a bus navetta al posto dei treni lungo la tratta a Castro Pretorio Laurentina della linea B della metropolitana giovedì 2 Giugno invece lavori saranno il servizio Sara regolare sull’intera tratta sabato e domenica sempre tra Castro Pretorio Laurentina ci saranno bus navetta al posto dei treni per tutto il giorno servizio insempre irregolare tra Castro Pretorio e ...

