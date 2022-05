“Stroncato da un tumore devastante” | lutto improvviso per ex vincitori di Sanremo | che dolore

(Di martedì 31 maggio 2022) Una morte improvvisa che ha sconvolto il mondo della musica, ma soprattutto quello degli exdel Festival diHanno partecipato e vinto il Festival ditutti insieme, ilha sconvolto il mondo dello spettacolo ed il gruppo che vive l’ennesima morte: fan sconvolti dal male che l’ha portato via prematuramente. I L'articolo proviene da Inews24.it.

Red Canzian piange il manager: 'Lascia un figlio di 4 anni...'in pochi mesi da un, Alex De Benedictis, storico ex manager dei Pooh, aveva 49 anni dopo lo sciogliemento del gruppo si ...Alex De Benedictis, morto manager Pooh/ Red Canzian: "dadevastante"Una morte improvvisa che ha sconvolto il mondo della musica, ma soprattutto quello degli ex vincitori del Festival di Sanremo ...Alex De Benedictis, in passato tour manager dei Pooh, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano domenica 29 maggio. Nel 2016 è stato invece band assistant dei Pooh al completo, nello storico tour d’ ...