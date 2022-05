Sport in tv oggi martedì 31 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022)31, gli appassionati ditroveranno pane per i loro denti con tante competizioni tutte da seguire. Martina Trevisan scenderà in campo al Roland Garros per guadagnarsi una possibile semifinale, imperdibile il match dei quarti tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Spostando lo sguardo oltre il tennis dobbiamo citare il penultimo atto dei play-off di basket tra Tortona e Virtus Bologna (andrà in scena gara-3), mentre gli amanti del calcio si godranno la finale scudetto del campionato primavera tra Roma e Inter. Non mancano appuntamenti di rilievo per quanto concerne il volley, il ciclismo e l’Atletica. Scopriamo l’elenco degliin, la copertura televisiva ee glidi riferimento. Volley femminile, ...