Sollevamento pesi: Europei, argento per Lucrezia Magistris nei 59 kg

Tirana, 31 mag. - (Adnkronos) - Lucrezia Magistris vince la medaglia d'argento nei 59 kg agli Europei di Sollevamento pesi di Tirana. Dopo l'oro di Giulia Imperio nei 49 kg, arriva la seconda medaglia per l'Italia. L'azzurra ha sollevato 212 kg tra strappo e slancio arrendendosi per un solo kg alla francese Dora Tchakounte.

