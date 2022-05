Rinnovi Napoli, non c’è intesa con Fabian Ruiz. Con Ospina trattativa in stand-by: il motivo (Di martedì 31 maggio 2022) La finestra di mercato estivo in casa Napoli è stata aperta dai due nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera, i quali andranno a rafforzare rispettivamente l’attacco e il ruolo da terzino sinistro. Questi rappresentano due bei colpi messi a segno da Aurelio De Laurentiis, che ora vorrà solo ed esclusivamente chiudere una volta per tutte il capitolo Rinnovi. Dopo i due acquisti, restano in stand by i Rinnovi prioritari di Ospina e Mertens, in scadenza di contratto a giugno, ma anche quelli di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly i cui contratti avranno fine il prossimo anno. Rebus Rinnovi, il punto della situazione Da parte dei club spagnoli, tra cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sono arrivate molte lusinghe rivolte ai calciatori azzurri, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) La finestra di mercato estivo in casaè stata aperta dai due nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera, i quali andranno a rafforzare rispettivamente l’attacco e il ruolo da terzino sinistro. Questi rappresentano due bei colpi messi a segno da Aurelio De Laurentiis, che ora vorrà solo ed esclusivamente chiudere una volta per tutte il capitolo. Dopo i due acquisti, restano inby iprioritari die Mertens, in scadenza di contratto a giugno, ma anche quelli die Kalidou Koulibaly i cui contratti avranno fine il prossimo anno. Rebus, il punto della situazione Da parte dei club spagnoli, tra cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sono arrivate molte lusinghe rivolte ai calciatori azzurri, ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, novità sui rinnovi di Fabian Ruiz e David Ospina: futuro ancora da decifrare - cn1926it : Schira: “Situazione complicata per i rinnovi di #Ospina e #FabianRuiz” - Ruggero1991 : RT @antonio_gaito: Ma perché a #Napoli tutta questa agitazione sui rinnovi? Senza manco sapere chi andrà via e chi li sostituirà. Non vende… - Ugoc97 : RT @antonio_gaito: Ma perché a #Napoli tutta questa agitazione sui rinnovi? Senza manco sapere chi andrà via e chi li sostituirà. Non vende… - pasquale_caos : @antonio_gaito “Ma perché a #Napoli tutta questa agitazione sui rinnovi?” -