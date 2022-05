LIVE Trevisan-Fernandez 6-2 6-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: secondo set che si deciderà al tiebreak (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Fernandez. Doppio fallo che non ci voleva di Trevisan. 4-1 Fernandez. Stecca la risposta di rovescio Martina. 3-1 Fernandez. Buona risposta carica dell’italiana, che recupera uno dei due minibreak di ritardo. 3-0 Fernandez. Brutto errore di Martina, che si scompone con il dritto in uscita dal servizio. 2-0 Fernandez. Gran dritto a tutto braccio della canadese. 1-0 Fernandez. Fuori misura il rovescio dell’azzurra. 6-6 Game Trevisan! Si va al tiebreak. Dritto vincente della toscana, che ha reagito benissimo al controbreak. 40-0 Non passa il dritto di Fernandez. Ci sono tre palle del 6 pari. 30-0 Bellissimo questo dritto vincente inside out ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1. Doppio fallo che non ci voleva di. 4-1. Stecca la risposta di rovescio Martina. 3-1. Buona risposta carica dell’italiana, che recupera uno dei due minibreak di ritardo. 3-0. Brutto errore di Martina, che si scompone con il dritto in uscita dal servizio. 2-0. Gran dritto a tutto braccio della canadese. 1-0. Fuori misura il rovescio dell’azzurra. 6-6 Game! Si va al. Dritto vincente della toscana, che ha reagito benissimo al controbreak. 40-0 Non passa il dritto di. Ci sono tre palle del 6 pari. 30-0 Bellissimo questo dritto vincente inside out ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Trevisan-Fernandez 5-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Martina serve per il primo set - sportface2016 : SET TREVISAN! 6-2 per Martina: segui il LIVE del quarto di finale #RolandGarros - infoitsport : Trevisan-Fernandez DIRETTA LIVE Roland Garros 2022 oggi: orario tv quarti di finale e risultato | Meteo Parigi 31 m… - sportface2016 : VAI MARTINA! Ci siamo: #Trevisan si gioca un posto in semifinale, affronta #Fernandez sul Philippe Chatrier. Segui… - paoloigna1 : Il suo terzo ritiro nell'anno dopo #IndianWells e #Miami, peccato #RolandGarros . Rimane solo #Trevisan per l'… -