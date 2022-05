Isola dei Famosi, Soleil ha un malore. Un naufrago in gioco finisce in ospedale (Di martedì 31 maggio 2022) L’Isola dei Famosi continua a regalare grossi colpi di scena in Honduras. Nella puntata di ieri abbiamo assistito infatti ad un cambio negli equilibri. Infatti i naufraghi hanno perso due componenti eliminati al televoto e poi finiti nell’altra spiaggia, dove Pamela, Roger e Marco Maccarini si sono sfidati al televoto che ha sancito l’eliminazione definitiva L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Isola dei Famosi 2022, Soleil parte per l’Honduras: ecco per quanto tempo Alessandro Basciano si avvicina a Soleil e Alex sbotta: “Sei un copia e in colla. Attenzione le carte copiative…” Anticipazioni Gf Vip 6, duro scontro tra Lulù e Soleil. Chi lascia e chi entra. Squalifica in ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’deicontinua a regalare grossi colpi di scena in Honduras. Nella puntata di ieri abbiamo assistito infatti ad un cambio negli equilibri. Infatti i naufraghi hanno perso due componenti eliminati al televoto e poi finiti nell’altra spiaggia, dove Pamela, Roger e Marco Maccarini si sono sfidati al televoto che ha sancito l’eliminazione definitiva L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dei2022,parte per l’Honduras: ecco per quanto tempo Alessandro Basciano si avvicina ae Alex sbotta: “Sei un copia e in colla. Attenzione le carte copiative…” Anticipazioni Gf Vip 6, duro scontro tra Lulù e. Chi lascia e chi entra. Squalifica in ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la ventunesima puntata del 30 maggio - lampedusatoday : Un interessante resoconto delle ultime ore di vita di Domenico Modugno a Lampedusa, sulla spiaggia dell'Isola dei C… - AngoloDV : Isola dei Famosi: un simpaticissimo Edoardo Tavassi imita Ilary Blasi #IsoladeiFamosi #isola #AngolodelleNotizie… - QuotidianPost : Isola dei Famosi 2022, Luxuria polemica con Soleil. Roger in infermeria -