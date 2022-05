Il più "anziano" ha 104 anni (Di martedì 31 maggio 2022) Pensavamo che il Giappone detenesse il record della longevità. Invece no: perché con ben 8 centenari su 1.778 abitanti, un paese della Sardegna si ritrova, ancora, nel Guinness dei primati per la longevità. «Si è anziani quando ci si sente tali», la regina Elisabetta rifiuta un premio X Leggi anche › Basta terza età, ora c’è la longevità ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) Pensavamo che il Giappone detenesse il record della longevità. Invece no: perché con ben 8 centenari su 1.778 abitanti, un paese della Sardegna si ritrova, ancora, nel Guinness dei primati per la longevità. «Si è anziani quando ci si sente tali», la regina Elisabetta rifiuta un premio X Leggi anche › Basta terza età, ora c’è la longevità ...

Pubblicità

GassmanGassmann : Una lobby di anziani , spesso dittatori,che producono armi e vendono energia fossile,e le nuove generazioni tenute… - Amore4Zampe : Ha battuto ogni record ???? - mariellacaio62 : RT @GassmanGassmann: Una lobby di anziani , spesso dittatori,che producono armi e vendono energia fossile,e le nuove generazioni tenute acc… - RetwInter : RT @LaFede_C: Esiste un commento più anziano di “troppo forte” per denotare situazione buffa o divertente? Ovviamente frase più detta da mi… - Stefanodiblas12 : A proposito di @PosteItaliane per l’ennesima volta, pur stando sempre a casa, non mi consegnano la raccomandata. Po… -