Il cielo si schiarisce | le temperature risalgono

(Di martedì 31 maggio 2022) Ultimo giorno di maggio e a Bergamo l’aria è frizzante. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Le correnti fresche tendono gradualmente ad attenuarsi, lasciando il posto ad una rimonta del campo della pressione atmosferica, favorita da un’elevazione di latitudine di un promontorio di origine sub-tropicale proveniente dall’entroterra Nord Africano. Martedì 31 maggio 2022 Tempo Previsto: Nel corso della notte e al primo mattino possibili rovesci temporaleschi lungo la fascia di pianura padana a nord del Po, in rapida attenuazione già in mattinata. Altrove da nuvoloso a molto nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Nel corso della mattinata tendenza a diminuzione delle nubi lungo le pianure con ampi spazi di sereno nel corso della giornata, mentre sui monti le nubi tenderanno ...

