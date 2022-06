Giappone: ok alla pillola abortiva, ma con il consenso del partner (Di martedì 31 maggio 2022) Il governo Giapponese, come riporta la stampa, ha decretato che entro fine anno verrà approvata la pillola abortiva, ma sarà prescritta solo se il partner darà il suo consenso scritto. Gli esperti hanno chiarito che il consenso e il possibile costo della pillola saranno un enorme scoglio per le donne. La pillola abortiva è stata legalizzata ben 40 anni fa nel Regno Unito e in Italia è legale dal 2009: ora anche il Giappone si prepara ad approvarla, ma le donne Giapponesi e gli attivisti si stanno già muovendo per far rimuovere la clausola del consenso, in quanto c’è rischio che le donne siano “costrette a una gravidanza che non vogliono“, come ha detto Kumi Tsukahara, membro fondatore ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 31 maggio 2022) Il governose, come riporta la stampa, ha decretato che entro fine anno verrà approvata la, ma sarà prescritta solo se ildarà il suoscritto. Gli esperti hanno chiarito che ile il possibile costo dellasaranno un enorme scoglio per le donne. Laè stata legalizzata ben 40 anni fa nel Regno Unito e in Italia è legale dal 2009: ora anche ilsi prepara ad approvarla, ma le donnesi e gli attivisti si stanno già muovendo per far rimuovere la clausola del, in quanto c’è rischio che le donne siano “costrette a una gravidanza che non vogliono“, come ha detto Kumi Tsukahara, membro fondatore ...

Pubblicità

lasvoltait : Il Giappone è uno degli 11 Paesi al mondo in cui viene richiesto il consenso a terzi per abortire. Anche con una pi… - greenpassnews : Sanzioni: dietro lo spot, la fregatura - - Korean_Sunbae : Sud e Nord Corea proprio sono diverse.(Sud e' vicino a Giappone o America. Nord e' vicino a Cina o Russo)Simile all… - donpas52 : RT @feltrinellied: Per chi ama i romanzi, le vecchie librerie e l'atmosfera, unica, del Giappone più autentico 'I miei giorni alla libreria… - PovGentleman : RT @feltrinellied: Per chi ama i romanzi, le vecchie librerie e l'atmosfera, unica, del Giappone più autentico 'I miei giorni alla libreria… -