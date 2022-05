Gb | Harry e Meghan precipitano nei sondaggi

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – La popolarità diin Gran Bretagna è ulteriormente precipitata. Mentre i duchi di Sussex sono in arrivo con i figli per partecipare al Giubileo di platino per i 70 anni di regno della Regina, uno YouGov segnala un 63% di giudizi negativi nei loro confronti. Elisabetta II è invece la più amata: otto sudditi su dieci le danno un giudizio positivo. Il tasso di apprezzamento di, che era -25 in marzo, è ora sceso a -26, con il 58% che ha un’opinione negativa nei suoi confronti e solo il 32% positiva. Perva anche peggio: il tasso di apprezzamento era -39 e ora è sceso a -42. Quasi due terzi del campione hanno di lei un’opinione negativa, mentre il 23% esprime giudizio positivo. Figlio minore dell’erede al trono Carlo e dell’amatissima principessa Diana, ...