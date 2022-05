Francesca Manzini senza filtri | “Il mio ex mi menava | beveva e mi tradiva”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 31 maggio 2022) Per, la nota comica, imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia, il cibo ha rappresentato per troppo tempo la sua valvola di sfogo, “il mio modo contorto per esprimere emozioni e stati d’animo”, dice in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera. Dietro ai suoi caos alimentari, racconta, andavano a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.