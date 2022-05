Fabrizio Corona torna in una struttura comunitaria in affidamento terapeutico (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’intrica storia personale e giudiziaria di Fabrizio Corona si aggiunge un nuovo capitolo. L’ex agente fotografico, protagonista di più procedimenti a partire da Vallettopoli, ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico in una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, andrà in comunità su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l’istanza degli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra. I giudici, infatti, hanno evidenziato i “miglioramenti” dell’ex agente fotografico e mettono in luce nel provvedimento che “il percorso terapeutico”, che tra l’altro è già in corso, “appare idoneo ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’intrica storia personale e giudiziaria disi aggiunge un nuovo capitolo. L’ex agente fotografico, protagonista di più procedimenti a partire da Vallettopoli, ha ottenuto la misura alternativa dell’in una “” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza., che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, andrà in comunità su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l’istanza degli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra. I giudici, infatti, hanno evidenziato i “miglioramenti” dell’ex agente fotografico e mettono in luce nel provvedimento che “il percorso”, che tra l’altro è già in corso, “appare idoneo ai ...

