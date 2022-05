“Fabinho tocca la palla, non la gioca”, la Uefa spiega perché il gol di Benzema non era valido (Di martedì 31 maggio 2022) Fonti della Uefa hanno spiegato a Marca i motivi per cui è stato annullato il gol di Karim Benzema nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Dopo un’azione confusa, la palla era tornata al francese che aveva ingannato Alisson Becker. Dopo lunghi minuti di attesa, il Var ha stabilito che il francese era in posizione di fuorigioco. Benzema era stato rimesso in gioco dal tocco di palla di Fabinho, ma la spiegazione dell’Uefa è che non c’era intenzionalità da parte di Fabinho di giocare la palla verso il francese. Se invece il passaggio fosse stato intenzionale, il gol sarebbe stato assegnato. “Il Var e Turpin hanno ritenuto che Fabinho si fosse ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Fonti dellahannoto a Marca i motivi per cui è stato annullato il gol di Karimnella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Dopo un’azione confusa, laera tornata al francese che aveva ingannato Alisson Becker. Dopo lunghi minuti di attesa, il Var ha stabilito che il francese era in posizione di fuorigioco.era stato rimesso in gioco dal tocco didi, ma lazione dell’è che non c’era intenzionalità da parte didire laverso il francese. Se invece il passaggio fosse stato intenzionale, il gol sarebbe stato assegnato. “Il Var e Turpin hanno ritenuto chesi fosse ...

