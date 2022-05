Eugenia di York abbandona la Regina | il suo addio all’Inghilterra

(Di martedì 31 maggio 2022) Non solo Meghan e Harry, anchediè pronta adre l’Inghilterra e laElisabetta. Secondo le ultime indiscrezioni la Principessa si trasferirà a breve a Lisbona, per seguire suo marito, che per lavoro dovrà vivere in Portogallo. Una notizia che da un nuovo scossone alla Corona inglese, alle porte del Giubileo di Platino delladisi trasferisce in Portogallo Nuovo trasloco in arrivo perdie la sua famiglia, e questa volta fuori d. Dopo aver restituito Frogmore Cottage al Principe Harry e Meghan Markle, secondo le ultime indiscrezioni la principessa sta per lasciare l’adorata nonna, laElisabetta II, e traslocare a ...

Pubblicità

Vanity Fair Italia

dilascia Windsor e si trasferisce in Portogallo Nuovo trasloco perdie la famiglia. Restituita Frogmore Cottage ai Sussex, la principessa sta per traslocare a sorpresa in ...Negli ultimi due anni la residenza, situata nel parco di Windsor Castle, ha ospitato la cugina di Harry, la principessadi, e suo marito Jack Brooksbank, prima e dopo la nascita del loro ... Eugenie di York e Jack Brooksbank si trasferiscono in Portogallo Il marito della principessa si è assicurato un lavoro con il socio in affari di George Clooney, quindi la coppia d'ora in poi si dividerà tra Regno Unito e Lisbona ...Per Eugenia di York è di nuovo tempo di cambiamenti. A sorpresa, la principessa ha fatto sapere che d’ora in poi farà la pendolare tra Londra e il Portogallo, ma dietro la decisione di lasciare Windso ...